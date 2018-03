Marriage License Issued By

The Office Of Karen Jo Vance, Orange County Clerk

For The Week of January 28, 2008 Thru February 1, 2008

Jerry L. Wilson and Rita A. Wilson

Lance D. McNeer and Natasia A. McCord

Michael J. Pavia and Heather J. Robinson

Marc A. Miller and Kelley B. Green

Arthur R. Hayes IV and Latisha S. Kishna

Wallace W. Frederick and Laura A. Tibbetts

James J. Bull and Tiffany A. Kennedy

Daniel R. Forthun and Sheila K. Booksh