West Orange – Stark Elementary 2nd Marking Period Honor Roll, 2016-17
West Orange – Stark Elementary 2nd Marking Period Honor Roll, 2016-17
First Grade
Superintendent’s Honor Roll
Treasure Anderson Genesis Barranco Kiryn Bell Makensly Bell
Sage Bell Mallori Bias Kyla Blagburn Michael Burbage
Cristopher Carbajal Cardiana Cates Brycen Chargois Timothy Clements
Jayla Cooper Dominica Davis Sha’karla Dunmore Danielle Edwards
Logan Edwards Makhiyah Foster Landen George Jacob Gobert
Yaking Green Paris Greer Ja’lah Griffin Candice Gutierrez
Sahayla Habib Tyrelle Holmes Zachary Howard Mikayla Hutchinson
Sophia Ibarra Kameron James Leah Jones Aaron Kay
Sean King Javon Landers Bryce Lange La’lani Levi
Javion Lofton Tyler Materne M’kenzie McGhee
Mykel Miller Cayden Morris Jadyn Morris Madison Mouton
Ka’lay Rachal Abril Ramirez Zaira Resendiz Chloe Richard
Bentley Rivera Amyria Sutton Ming Teng Daniel Vazquez Angel Vela
Peyton Vincent Payton Ware Ember Wilbur Damion Young
Principal’s Honor Roll
Lucas Anders Tariq Boatner Jaylee Boudreaux
Emanuel Brackens Hashir Choudhery Kristin Comeaux
Christian Como Tanner Conner Jyreon Davis Tyler Dickey
Zay’audria Epps Brandi Evans Delaijah Finister Millogra Foster
Dalilah Fountain Kiersten Frye Abrien Galloway Cam’ron Gant
Landen Gant Gabriel Gonzalez Edward Gutierrez-Tapia
Erion Hajdari Walter Harmon Tay’Shawn Hill Darius Hinkle
Kyran James Jada Jones Sha’lynn Jones Ja’ren Kindle
Ayanna King Brhianna Levi Madison Lowe
Koltyn Macleod Issac Mahoney Elijah Maiden-Wallace
Jacob Martin Emilio Martinez Kayonna Massey
Kennedi Mayfield Sarah McCauley Travion Mills
Elonah Morton Christian Myers Joseph Neilson
J’dynn Nicholas Rylan Nickerson Yesenia Ortega Sandoval
Kristalynne Payton Christopher Peck Joshlyn Pierre
Yasuri Posada