Orange Police Reports For December 30- January 2
Officers from the Orange Police Department responded to the following calls on
December 31- January 2, 2017:
WEAPONS OFFENSE, 1600 16TH ST
TRAFFIC ACCIDENT, 7112 IH 10
FOUND PROPERTY, 4000 TULANE RD
PROCESS SERVICE, 201 8TH ST
CONTROLLED SUBSTANCE, 1407 GREEN AVE
Marijuana, Smuggling, 1100 16TH ST
PUBLIC INTOX, 300 S FARRAGUT AVE
ROBBERY, 410 AZALEA ST
Other Crimes Against Society, 1010 HWY 87 S
PROCESS SERVICE, 1200 PARK AVE
ASSAULT, 1300 GREEN AVE
THEFT, 900 GEORGIA ST
CONTROLLED SUBSTANCE, 2324 3RD ST
DISORDERLY CONDUCT CLASS C, 608 STRICKLAND DR
THEFT, 4212 27TH ST
THEFT, 1604 CARTER ST
TRAFFIC ACCIDENT, 510 DUPONT DR
PUBLIC INTOX, 111 PINE AVE
PROCESS SERVICE, 610 BURTON AVE
PUBLIC INTOX, 1600 16TH ST
ASSAULT, 3650 RIDGEMONT DR
TRAFFIC ACCIDENT, HWY 87 AND CLARK
TRAFFIC ACCIDENT, 513 HYDRANGEA AVE
DAMAGED PROPERTY, 4030 SIKES RD
PROCESS SERVICE, 3110 16TH ST
BURGLARY, 1119 10TH ST
PROCESS SERVICE, 201 8TH ST
THEFT, 201 8TH ST
DAMAGED PROPERTY, 4508 BOB HALL RD
MISC INCIDENTS, 201 8TH ST
THEFT, 7112 IH 10
TRAFFIC ACCIDENT, 2205 HWY 62 S
TRAFFIC ACCIDENT, CAMELLIA & BLUEBONNET
TRAFFIC ACCIDENT, MCARTHUR
PUBLIC INTOX, 7112 IH 10
TRAFFIC ACCIDENT, SIMMONS AND IH 10
TRAFFIC ACCIDENT, 2900 IH 10
Miscellaneous Warrant, 600 BURTON AVE
BURGLARY, 1401 MAPLEWOOD DR