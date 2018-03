2016 – 2017

Fourth Six Weeks

First Grade A Honor Roll – Madison Abrego, Jonathan Acosta, Jaxon Agerton, Laila Agerton, Millie Amy, Logan Anderson, Cole Bass, Livia Bergeron, Natalie Bickham, Hannah Bisson, Hunter Block, Mason Boullion, Darien Bradford, Jenna Bryant, Lindsey Bryant, Emma Bufford, Lillyn Burleigh, Zayna Cain, Hartley Collins, Case Comeaux, Noelle Dauzat, Liam Delaet, Jocelyn Droddy, Abigail Duque, Dean Durham, Luke Erickson, Raleigh Forse, Davin Fountain, Addison Geldard, Emery Grantham, Trista Gray, Parker Hebert, Kynzlee Herman, Kristiana Hodge, Eden Hunt, Wyatt Johnnie, Brylie Johnson, Ava Josephson, Arlan Khoury, Teal Kibodeaux, Riley Kole, Christon Kovatch, Brady Landry, Zane LeDoux, Aiden Leverett, Haley Lincecum, Dacius Lytle, Maya Manning, Chloe Manuel, Tracelyn Middleton, William Mize, Brayden Moore, Kinsley Moore, Kolte Morgan, Tuyet Nguyen, Paxton Oldham, Baylor Pennington, Charles Porter, Laykin Potter, Andrew Rutledge, William Rutledge, Hope Samms, Olivia Sanford, Coral Schweigert, Avery Seals, Brayden Shellhammer, Roc Slaughter, Jynika Strutz, Landon Sweet, Karlie Traxler, William Watkins, Jesse Welch, Katherine West, and Kase White. First Grade A/B Honor Roll – Briclyn Arrington, Triston Arview, Jaycee Briggs, Camryn Burleigh, Nathen Claussen, Tanner Davis, Ayla Grey, Tristian Guillory, Sidney Harris, Zoey Harvey, Kaysen Hilliard, Davey Hogg, Kylie Howes, Chance Kyle, Sophia McLean, Remi Moran, Liliann Nguyen, Hayden Nichols, John Royer, Max Sampson, Olivia Shearer, Bryant Shepherd, Jade Shepherd, Korbyn Smith, Jaxon Taylor, Ashtyn VanMarion, Harper Watson, Cole Williams, and Jordin Wright.

Second Grade A Honor Roll – Rylan Agerton, Alexander Allred, Raegon Arrington, Tessa Bailey, Jacob Bland, Brynn Borel, Caroline Braneff, Nora Calhoon, Avy Campbell, Emma Chester, Levi Chisum, John Clark, Payton Credeur, Catherine Crooks, AJ Daigle, Montana Davis, Logan Dinger, Colton Dosch, Simon Dotson, Katie Dumesnil, Kate Edgerton, Remi Evans, Mason Fitts, Brayden Gilmore, Cylan Granger, Eliese Gravett, Jackson Greiner, Aiden Hallmark, Ella Hommel, Harper Hunt, Evan Jenkins, Graham Jenkins, Kendall Jones, Johanna Lieby, Mikayla Locke, Naomi Madrid, Logan Manshack, Emma Marshall, Aaralyn Massey, Madison McCormack, David McMillon, Isabelle Mills, Kira Moody, Samuel Morse, Adam Myers, Kolt Nunez, Maggie Bryant, Jack Pate, Gracie Peltier, LeeAllen Perry, Brennen Pitts, Angelina Ragusa, Jose Salinas, Cole Sanches, Steven Santos Muguia, Kyler Sarver, Madisyn Schlicher, Titus Schulz, Tyler Seals, Alice Swares, Emily Szakmeister, Corey Thomas, Tyler Thomas, Gauge Tynes, Martin Walles, Layton Williams, Scotty Wilson, Amberlyn Woodcock, Ella Wrinkle, and Cayden Wurtz. Second Grade A/B Honor Roll – Brycen Amy, Sadie Antee, Braelyn Baugh, Stephen Bell, Jordon Brister, Brendon Casares, Kourtney Cross, Cooper Dorman, Keller Dosch, Lochlann Downs, Desiree Gay, Abigail Gibson, Carson Gonzales, Aislee Granger, Gunner Griffin, Kendin Hampton, Tyler Harvey, Mason Jones, Damion Kelley, Kaydence Kressman, Brennah Lee, Jaelyn Leibold, Grant Longoria, Jackson Luker, Victor Martinez, Kailani McGuire, Ethan Moffitt, Jessa Montagne, Braxton Moore, Khloe Morgan, Rocio Perez Pina, Brylee Phelps, Brodie Phillips, Camden Roberts, Angela Sandoval Rodriguez, Karis Schulz, Christian Shaw, Dane Skibo, Madison Stockam, Dyson Tarver, Rider Thompson, Santiago Valdovinos, Landon VanWright, Brinna Wagner, Ayden Wagoner, Ava Walker, Kayli Wilson, and Mya York

.

Third Grade A Honor Roll – Jaydin Agerton, Zachary Baggett, Andrew Blackwell, Madelyn Burleigh, Blair Butler, Jackson Droddy, Devan Eason, Elyse Gunter, Jolie Hargis, Haley Harvey, Rilei Hass, Kellen Hawthorne, Payton Hutcherson, Captain Jackson, Colton Johnson, Ashlee Langdone, Shawn Manasco, Sophia Marino, Payton Marze, Julian McAllister-Asevedo, Rylan McAlpin, Ashtyn McKinney, Kaleb Menard, David Morgan, Sophia Nutt, Jaxxon Parr, Layne Reynolds, Mason Robinson, Carlos Rodriguez, Jordyn Rucker, Shelbi Ryder, Erica Sanborn, Charlee Sanches, Jaden Scales, Jade Skibo, Paxton Skibo, Slade Sonnier, Brynlee South, Haylee Spears, Griffin Thomas, Ava Tomlinson, Peyton Trahan, Kyleigh VanWright, Aubrey Voyles, Jocelyn Watson, Kennedy Watson, Raelynn Wilson, and Carson Worthy. Third Grade A/B Honor Roll – Makayla Abshire, Kaycen Armstrong, Emma’Leigh Barber, Jordan Bass, Olivia Bates, Hallee Becker, Talon Bland, Bailey Bott, Emily Boyett, Riley Bryant, Nakona Buckland, McKinley Cain, Reece Carreon, Cesar Castro, Coltin Choate, Colt Christopher, Trenton Cox, Kamin Dages, Landon Davis, Maria De Leon, Leamon Denton, Rory Die, Parker Donnaud, Andria Feidler, Devin Flory, Preston Foxworth, Ma’Kayllyn Gilbreath, Saul Gonzalez-Calderon, Roger Granger, Kyler Green, Autumn Harvey, Allie Hatton, Arinn Hebert, Jake Hogg, Scarlett Holt, Harley James, Carson Kelley, Kamryn Kelley, Paul Leonard, Alyssa Longron, Keela Mahoney, Mason Manning, Chellbi Maple, Robert McKay, Bailey McRight, Mason Menard, Emily Meyers, Colton Michael, Landon Miller, Jada Montagne, David Murray, Jacob Myers, Brett Myrick, Brynna Newman, Mattie Owens, Presley Parra, Darian Pence, Austin Pennington, Reagan Peveto, Camden Ply, Cameron Rodgers, Trenton Rose, Seth Smith, Drake Sonnier, Aaliyah Spell, Easton Sprayberry, Nathaniel Stafford, Alysa Stanley, Blake Steele, Ava Steiner, Ava Stephenson, Kendall Sullivan, Zeppe Sullivan, Jackson Tohill, Madison Trammell, Leila Traube, Judd Tynes, Brooklyn Wagoner, Mina Webb, Ella Welch, Kaelyn White, Brandon Whittle-Cooper, Carson Willis, Jadin Wright, and Manny York.

Fourth Grade A Honor Roll – James Allred, Isaac Baassiri, Santiago Baca, Laney Bellard, Kristin Bennett, Gracie Bickham, Natalie Black, Presley Bland, Gracie Bradley, Jaxon Briggs, Ethan Brown, Hayden Carroll, Chayla Chester, Kailey Dages, Cailon Downs, Noel Duque, Rebecca Durbin, Max Geldard, Hunter Goeddertz, Raylee Golemon, Branden Greenway, Cale Kile, Caden Knott, Izabella Lee, Harley Lonadier, Colt Longron, Jessica Madrid, Zachary Morrow, Emma Prouse, Cayden Pullen, Emmerson Rodriguez, Abby Slaughter, Jett Stevenson, Morgan Thomas, Darin Trahan, Adam Tsan, Daniel Valentinis-Dee, Ethan Webb, and Ethan Welch. Fourth Grade A/B Honor Roll – Adrian Alonso, Leslie Alonso, Ayden Arsenault, Harley Beaudoin, Tobey Bellow, Hannah Block, Sean Caswell, Cassidy Childers, Leland Conley, Jared Cox, Nicholas Currie, Amelia Dinger, John Edwards, Daniel Gibson, Gabriel Gilmore, Matthew Golemon, Jake Graham, Alexis Granger, Cohen Granger, Barron Gray, Claire Griffin, Katie Guyote, Annamarie Hall, Kaylen Hancock. Adriana Hudson, Camryn Kelley, Caydee Leonard, Jessie Maddox, Robert Manning, Embrie Manshack, Savanah Marion, Annabelle Matthews, Makayla Merendino, Halie Mize, Addisyn Moore, Kiley Nichols, Brielle Peschel, Hayden Potter, Emerald Richey, Kinlee Rider, Savanah Rodgers, Ethan Rogers, Lanie Rush, Madison Sanborn, Fernando Sandoval-Rodriguez, Liliana Sanford, Koen Sharp, Audrey Sonnier, Steyle Spurlock, Kaitlyn Sullivan, Larymie Thompson, Logan Trahan, Ian Vallejo, Jacob Vogt, and Karsyn Willie.