cardinals of character
Cardinals of Characters for the second grading period are: Pre-k, Caden Crowe, Greyson Babbitt, Adaleigh Haney and Braelie Govia. Kinder- Steelye Roberts, Maesyn Davis, Faith Rasberry, Liam Freeman, Paisleigh Dixon, Riley Osborne, Carlee Arnold, Madelyn Ledford, Sophie Jones, Yanira Figueroa, Austin McGuire, and Alexis Hernandez. 1st Grade- Emmery Golemon, Ryan Morgan, Lila Lee, River Dietz, Kinlie Moseley, Ariel Handley, Angelique Marrufo, Colton Grubbs, Slayton Tupper, Jayden Ruggles, Carter Pyle, Eileen Torres, and Cassandra Farias. 2nd Grade- Jackson Cobb, Rylan, Thompson, Ava Propps, Gavin Gordy, Lane Sleeman, Lauren Tran, Khylie Chance, Wyatt Ernst, Luke Leblanc, Angel Garcia, Ada Detrick, Lillyann Cook and Maynor Vazquez. Congratulations to all!!