BCE’s Cardinals of Character for the 4th grading period, Pre-k – Zoey Gonzales, Alexander Bodden, Oren Bergman, Delilah Sanchez. Kinder – Braylee Cisneros, Peyton Read, Joseph Worley, Allie Smith, Jude Williams, Channing Middleton, Adrien Smith, Kendell Sarver, Natalie Martin, Matthew Harford, Braelynn Costanza, Jasiel Hernandez. 1st grade – Ava Boyer, Kaleton Brown, Karys Long, Logan Trahan, Rylan Darby, Cadience Riojas, Braden Trimble, Mia Lee Dimas, Diego Ortiz, Edgar Rodriguez, David Ceja, Yared DiMaio, Koltyn Ledet. 2nd grade – Clay Troquille, Pelin Aras, Mia Sterling, Joana Labrada, Bryan Rasberry, Olivia Smith, Kegan Lawson, Kaden Stelly, Laikney Williams, Jimmy Bercian, Skye Myers, Conner Yost and Angela Hernandez- Guzman.

